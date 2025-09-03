Участник пяти чемпионатов мира сбежал с переговоров с испанским клубом во время кофе-брейка

Знаменитый мексиканский вратарь Гильермо Очоа прибыл на переговоры с клубом Сегунды (второй испанский дивизион) «Бургосом», но во время перерыва сбежал.

Сторона 40-летнего футболиста решила изменить один пункт в соглашении и попросила перерыв на кофе. Во время кофе-брейка Очоа и его агенты исчезли. Звонки «Бургоса» сторона футболиста игнорировала.

Гильермо Очоа принимал участие в пяти чемпионатах мира. Всего он провел за сборную Мексики 152 матча. В свое время голкипером интересовались топ-клубы, но ни с кем из них не сложилось. В итоге Очоа играл в Европе за достаточно скромные «Аяччо», «Малагу», «Гранаду», «Стандард», «Салернитану». Последним его клубом стал португальский АВС. На данный момент голкипер является свободным агентом.

