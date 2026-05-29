Участники Dschinghis Khan назвали «Евровидение» неинтересным и политизированным

Участники легендарной немецкой группы Dschinghis Khan («Чингисхан»), которая в 1979 году представляла Германию на «Евровидении», дали откровенное интервью РИА Новости. Они раскритиковали современное состояние конкурса, который, по их мнению, давно утратил свою музыкальную душу.

Солист коллектива Штефан признался, что больше не следит за «Евровидением», потому что ему это неинтересно.

«Конечно, конкурс изменился. Но это нормально: время все меняет. Честно говоря, я видел, что в этом году певица из Мальты исполнила партию из нашей конкурсной песни „Чингисхан“. Мне было приятно. И да, я согласен с тем, что политика играет в этом конкурсе важную роль», — заявил он.

Его коллега Андрей был еще более категоричен. Он заявил, что «Евровидение» давно уже не то, чем было раньше.

Напомним, что «Евровидение-2026» завершилось 16 мая в Вене. Победителем юбилейного, 70-го конкурса стала болгарская певица Дара.

