Участники конкурса «Это у нас семейное» из Подмосковья посетили концерт Игоря Бутмана

Семья Свичкаренко и Дутловых из Подмосковья, получившая специальный приз конкурса «Это у нас семейное», посетила концерт народного артиста России Игоря Бутмана. Конкурс организован АНО «Россия — страна возможностей».

Девиз семьи — «С музыкой по жизни». Юлия, Игорь и их дочери Виктория и Валерия профессионально занимаются игрой на скрипке. Бабушка Елизавета Васильевна прекрасно поет. В доме семьи всегда звучала музыка, и так появился семейный ансамбль «Скрипичная феерия».

Написать песню для конкурса было непросто. Сложность возникла с написанием именно лирики. В результате в композиции соединились рэп-куплеты и лирический припев. С композицией семья вышла в полуфинал конкурса, а выполнив задание «Песня трех поколений», получила специальный приз — билеты на концерт.

«Мы впервые сочинили песню специально к конкурсу, и так здорово, что ее оценил профессиональный музыкант. Мы не ожидали получить приз», – рассказала Валерия.

Сейчас подмосковная семья готовится к окружному полуфиналу, который пройдет в мае в столице.

Финал конкурса пройдет в июле в День семьи, любви и верности. Тридцать победителей получат сертификаты на пять миллионов рублей. Денежные средства можно будет направить на улучшение жилищных условий. Триста финалистов получат в качестве приза путевки.