Участники проекта «Активное долголетие» посетили уже более 800 экскурсий

Участники программы «Активное долголетие» посетили уже более 800 экскурсий. Об этом говорится в сообщении Министерства социального развития Московской области.

В ведомстве отметили, что исторические места и достопримечательности региона в ходе специальных поездок посетили двенадцать с половиной тысяч пенсионеров, участвующих в проекте.

«Самые популярные места — Ново-Иерусалимский монастырь, Главный храм ВС РФ, Свято-Троицкая Сергиева Лавра», — рассказали в министерстве.

Экскурсии проводятся на комфортабельных брендированных автобусах с привлечением профессиональных гидов.

Присоединиться к программе могут мужчины в возрасте от 60 лет и женщины в возрасте от 55 лет.