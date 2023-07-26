Участница «Активного долголетия» из Коломны победила во Всероссийском конкурсе «Творческие люди»

Одна из участниц клуба «Активное долголетие» из Городского округа Коломна Анна Кириллова победила во Всероссийском многожанровом конкурсе «Творческие люди 2023». Об этом рассказали в социальной службе Городского округа Коломна.

В сообщении уточнили, что женщина выполнила поделку под названием «Ангел».

«Анна Яковлевна оформила изящную стеклянную бутылку с помощью мягкой глины, которая смело украсит любой интерьер в доме. Поздравляем победительницу и желаем новых побед», - написали в соцсетях «Активного долголетия».

Напомним, что инициатором проекта «Активное долголетие» стал губернатор Московской области Андрей Воробьев. Принять участие в нем могут мужчины старше 60 лет, женщины старше 55 лет, а также лица, которые получают пенсию за выслугу лет, старше 50 лет, зарегистрированные на территории региона. Для них в каждом округе открыты специальные клубы с физическими, творческими и другими активностями.