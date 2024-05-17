Ученики одной из школ Балашихи стали чемпионами Единой школьной спортивной лиги

Команда СОШ № 29 из Балашихи стала чемпионом первой в Подмосковье Единой школьной спортивной лиги. Об этом сообщает пресс-служба Министерства физической культуры и спорта Московской области.

Отмечается, что торжественная церемония награждения победителей и призеров Балашихинской школьной спортивной лиги прошла в ДК «Балашиха». Отдельно были отмечены победители в каждом из видов спорта лиги. В турнире по баскетболу среди девушек победу одержала школа №30, а среди юношей — школа №12. В соревнованиях по шахматам среди лучшей стала школа №3. Чемпионом лиги по футболу стали учащиеся школы №29. И первое место по итогам волейбольного первенства заняла гимназия №1.

​Абсолютный победитель лиги, школа №29, определялся по суммарному количеству набранных баллов общего зачета соревнований по всем четырем видам спорта.

​Кроме того, были отмечены и награждены лучшие игроки и лучшие наставники по всем видам спорта, также вручались призы за волю к победе, за честную игру, за медиа-прорыв, приз самого универсального спортсмена и приз зрительских симпатий.

Глава муниципалитета Сергей Юров выразил уверенность, что Балашихинская школьная лига станет хорошей доброй традицией и ежегодно в ней будут участвовать все школы города. Он также поблагодарил всех, кто причастен к лиге: министерство спорта, управление спорта, управление образования, директорам школ, тренерам, судьям, конечно, ребятам.