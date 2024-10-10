Ученики школ Читы в музыкальных классах учат песни SHAMAN
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В седьмых и восьмых классах образовательных учреждений Читы в рамках основной программы проходит изучение тематики патриотической песни, в которой представлен репертуар исполнителя SHAMAN (Ярослава Дронова). Об этом сообщил пресс-секретарь городского комитета по образованию Гэсэр Раднаев, как передает «МК.ru».
Он добавил, что творчество данного российского артиста является примером патриотической музыки для молодых людей.
«Кроме SHAMAN, в обучение включены произведения группы «Любэ» и певца Олега Газманова», — подчеркнул Гэсэр Раднаев.
Ранее заслуженный артист РФ Огурцов раскритиковал оперу с SHAMAN в главной роли.