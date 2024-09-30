«Хоть в камеру научат смотреть»: заслуженный артист РФ Огурцов резко высказался о SHAMAN в роли князя Владимира

Он заявил интернет-изданию «Подмосковье сегодня», что Дронову пока еще рано получать звание Заслуженного артиста РФ. Огурцов подчеркнул, что для этого необходим стаж в 20 лет, которого у певца нет.

«В Луганске он выступал за гонорары. Я имею право говорить, потому что я Заслуженный артист России, Заслуженный артист Республики Крым, Заслуженный артист Приднестровской Молдавской республики, почетный деятель культуры города Москвы, 550 дней в зоне СВО, 700 концертов провел с зоне СВО!» — подчеркнул актер.

По словам Огурцова, этно-опера Матвиенко с Дроновым в главной роли — коммерческий проект, рассчитанный на заработок денег.

«Это позор будет! Позор тому режиссеру, позор продюсерам. У меня сейчас сын, Игорь Огурцов (звезда сериала «Молодежка», — прим. ред.), играет в полнометражном фильме сына одного из великих русских князей. Так, извините меня, он ветеран боевых действий, был в Сирии. Также многократно приезжал в Донецк, Луганск, Запорожье и Херсон с гуманитарной миссией, за что был удостоен грамот и благодарностей», — добавил артист.

Актер отметил, что, являясь продюсером восьми полнометражных фильмов, в которых сыграли в том числе Джеки Чан и Арнольд Шварценеггер, не взял бы в свой проект SHAMAN. Заслуженный артист РФ считает, что Дронов абсолютно не подходит на роль русского князя.

«Хотя, может, и его научат чему-то, хоть в камеру смотреть», — высказался Огурцов.

Ранее Shaman заявил о своем разводе с женой. Таролог Марианна Абравитова рассказала, будет ли у певца второй брак.