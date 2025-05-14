Ученица Плющенко и звезда «Ледникового периода» сменила российское гражданство

Фигуристка Вероника Жилина, известная по шоу «Ледниковый период. Дети», сообщила о получении паспорта Азербайджана. Об этом девушка радостно написала в личном блоге.

Как напомнила 16-летняя фигуристка, она часто прилетала в Азербайджан, который уже считает своим вторым домом. Она подчеркнула, что благодарна России, но приняла решение получить паспорт страны-соседки, так как влюблена в Баку. Здесь у нее появилось множество друзей и коллег.

«Я буду счастлива в будущем представлять Азербайджан, которой сейчас не только в моей душе, но и в моем сердце. Очень жду разрешения на мой переход!» — написала Жилина.

О том, что Жилина хочет попасть в сборную Азербайджана, стало известно 25 марта. Фигуристка якобы провела предварительные переговоры с представителями федерации, но там не получали таких сведений. Тем временем ФФККР не одобрила перехода.

Напомним, что молодая фигуристка обучалась в академии Плющенко. Она стала известна после съемок в проекте «Ледниковый период. Дети». Ее запись выступления в образе Дейнерис Таргариен из «Игры престолов» собрала пять миллионов просмотров на известном видеохостинге. Спортивный сезон девушка пропустила из-за травмы спины.

Ранее сообщалось, что российские фехтовальщики смогут выступать под нейтральным флагом в Европе.