Российские фехтовальщики смогут выступать под нейтральным флагом в Европе

Согласно официальному заявлению Международной федерации фехтования (FIE), российским спортсменам разрешено выступать в командных международных турнирах, но под нейтральным флагом.

Команды из России смогут участвовать в состязаниях как нейтральные участники. Вместо национальной символики они будут использовать флаг FIE.

До этого момента россиянам разрешалось соревноваться на международной арене только в индивидуальных дисциплинах, при этом юниорские команды также допускались к участию.

Ожидается, что первым соревнованием, в котором примут участие российские фехтовальные команды, станет чемпионат Европы, который пройдет в Генуе (Италия) с 14 по 19 июня.

Ранее сообщалось, что серебряный призер Олимпиады в Токио Орябинская сменила спортивное гражданство.