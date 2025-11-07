«Удалили фото с сыном в купальниках»: Собчак с недоумением высказалась о действиях Instagram
У российской журналистки и телеведущей Ксении Собчак из профиля в запрещенной в РФ соцсети Instagram* удалили фотографию с сыном Платоном. Об этом она рассказала в своем телеграм-канале.
На опубликованных снимках Собчак и сын были запечатлены в пляжной одежде — в купальниках. Модерация платформы квалифицировала этот контент как «изображение детей сексуального характера». Это стало основанием для его удаления публикации.
«Хочется спросить у владельцев: у вас что за тараканы в голове, что вы видите мальчика с мамой в купальнике и у вас такие мысли», — написала телеведущая.
Накануне стало известно о другом случае ограничений в той же социальной сети — блогер и дизайнер Артемий Лебедев сообщил об удалении аккаунта его проекта «Ответошная».
