«Удалили фото с сыном в купальниках»: Собчак с недоумением высказалась о действиях Instagram

У российской журналистки и телеведущей Ксении Собчак из профиля в запрещенной в РФ соцсети Instagram* удалили фотографию с сыном Платоном. Об этом она рассказала в своем телеграм-канале.

На опубликованных снимках Собчак и сын были запечатлены в пляжной одежде — в купальниках. Модерация платформы квалифицировала этот контент как «изображение детей сексуального характера». Это стало основанием для его удаления публикации.

«Хочется спросить у владельцев: у вас что за тараканы в голове, что вы видите мальчика с мамой в купальнике и у вас такие мысли», — написала телеведущая.

Накануне стало известно о другом случае ограничений в той же социальной сети — блогер и дизайнер Артемий Лебедев сообщил об удалении аккаунта его проекта «Ответошная».

* Зпрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ.