Собчак пожелала SHAMAN и Мизулиной не «укачаться» в море семейной жизни

Журналистка Ксения Собчак прокомментировала свадьбу певца Ярослава Дронова, известного под сценическим именем SHAMAN, и главы Лиги безопасного интернета Екатерины Мизулиной. Об этом сообщает Лента.ру.

В своем YouTube-шоу «Осторожно: Собчак» она посвятила паре короткое обращение, где пожелала молодоженам счастливого совместного пути, не удержавшись при этом от иронии.

«Екатерина Мизулина и SHAMAN заключили брак. [...] Счастливого пути по бурному морю совместной жизни, так сказать. Главное, чтобы не укачало. А то многих на берегу уже, глядя на вас, немножко подташнивает», — сказала Собчак.

О свадьбе стало известно 5 ноября. Церемония прошла в Донецке. Певец и общественная деятельница выбрали для торжества наряды цвета хаки, напоминающие военную форму. На мероприятии присутствовал глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин.

Ранее в Госдуме поздравили SHAMAN и Мизулину со свадьбой.