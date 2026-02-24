Удар по бюджету: производитель техники «Ростсельмаш» прекращает сотрудничество с желто-синими

Компания «Ростсельмаш» приняла решение прекратить спонсорскую поддержку футбольного клуба «Ростов». Об этом 24 февраля сообщили в пресс-службе предприятия изданию donnews.ru .

Официальной причиной названа текущая экономическая ситуация, которая вынуждает производителя сельскохозяйственной техники оптимизировать расходы. В компании подчеркнули, что приостановка сотрудничества является вынужденной мерой.

Ранее в телеграм-каналах появилась информация о том, что «Ростсельмаш» рассматривает возможность разрыва отношений с желто-синими. По неофициальным данным, клуб может лишиться около 100 миллионов рублей в год, которые поступали от спонсора.

Для ФК «Ростов» потеря столь крупной финансовой поддержки станет серьезным ударом по бюджету, особенно в условиях текущего экономического климата в российском футболе. Официальных комментариев от руководства клуба пока не поступало.