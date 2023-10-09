«Удивительное совпадение»: звезда фильма «Повелитель ветра» раскрыла, как попала в проект

Художественный фильм «Повелитель ветра» о кругосветном путешествии Федора Конюхова на воздушном шаре вышел в прокат и ожидаемо вызвал неподдельный интерес аудитории. Картине даже удалось возглавить отечественный кинопрокат.

Актриса Василина Маковцева поделилась с нами впечатлениями от съемок в ленте. Ей довелось воплотить на экране мать знаменитого путешественника.

«Шикарная команда и в профессиональном плане, и по-человечески. Режиссер Игорь Волошин знает, какой результат нужен, и дает актеру очень точные задачи, поэтому мне нравится сотрудничать с Игорем Павловичем. Ребята, которые играли моих экранных детей, тоже мне очень понравились, талантливые и хорошие. Работать было приятно, легко и весело. Еще один плюс — потрясающая природа Дагестана», — отметила собеседница интернет-издания «Подмосковье сегодня».

Насколько удивительна судьба Конюхова, настолько же увлекательна история о том, как Маковцева попала в каст фильма.

«Я посмотрела документальный фильм про Конюхова, осталась под впечатлением, а уже через несколько дней меня пригласили в проект «Повелитель ветра». Для меня это — по-настоящему удивительное совпадение», — призналась артистка.

Ранее стало известно, что Федор Конюхов собирается переплыть океан на катамаране на солнечных батареях.