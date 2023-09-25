Конюхов собирается переплыть океан на катамаране на солнечных батареях

Знаменитый путешественник Федор Конюхов сообщил, что собирается впервые в истории пересечь океан на катамаране на солнечных батареях.

На первом этапе путешествия Конюхов планирует переплыть через Атлантический океан от Канарских до Карибских островов, на втором этапе намечено транстихокеанское плавание от Чили до Австралии.

71-летний путешественник собирается уйти в одиночку на полгода.

Конюхов рассказал, что его путешествие будет включать в себя и научную составляющую. Он посетовал, что журналисты обращают внимание на его рекорды, а вот научные исследования интересны только узким специалистам.