«Позор, а не номер»: Киселев раскритиковал экс-солиста «Землян» Скачкова за выступление на шаре

Накануне Скачков исполнил песню «Трава у дома», стоя на блестящем шаре. Этот номер сравнили с шоу американского рэпера Канье Уэста, который выступает на своих концертах на макете Земли.

Киселев же не оценил выступление артистка и назвал его позором. Он считает унизительными аллюзии на Уэста, поскольку относится к американскому рэперу с неприязнью.

«Если учесть политические взгляды этого рэпера… Думаю, что человек, который работал в „Землянах“, должен все-таки дорожить своим именем и авторитетом, а не бегать, как какая-то подзаборная…» — отметил продюсер.

По мнению Киселева, артист, который выступал в «Землянах», должен дорожить своим именем и авторитетом, а не использовать образы вроде Уэста. Продюсер убежден, что после ухода из «Землян» Скачкову следовало развивать собственный бренд, а не эксплуатировать имя известной группы.

Напомним, что между Киселевым и Скачковым продолжается затяжной судебный спор. В октябре прошлого года Киселев выдвинул против Скачкова 12 судебных требований. Он настаивает, что исключительные права на наименование «Земляне» и подборку песен закреплены за ООО «Брайт Стар».

Спор возник из-за того, что Киселев заметил название «Землян» на рекламных плакатах Скачкова. Бывшие партнеры также оспаривают право на исполнение репертуара группы. По версии Скачкова, истоки противостояния лежат в разногласиях 2000-х годов насчет принципов работы группы.

Ранее депутат Государственной думы РФ Николай Валуев назвал концерт Канье Уэста «политическим вопросом».