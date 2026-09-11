Визит президента России Владимира Путина в Индию стал очередным подтверждением долгосрочных договоренностей между Москвой и Нью-Дели. При этом речь идет не только о политических контактах: взаимодействие двух стран уже воплощается в конкретных взаимовыгодных проектах. Об этом в беседе с интернет-изданием «Подмосковье сегодня» заявил первый заместитель председателя Комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа.

Президент России Владимир Путин 11 сентября прибыл в Нью-Дели для участия в XVIII саммите БРИКС. В этот же день российский лидер примет участие в Деловом форуме БРИКС и проведет переговоры с премьер-министром Индии Нарендрой Моди. Основная программа саммита начнется 12 сентября и продлится до 13 сентября. В первый день лидеры стран объединения обсудят политическое и экономическое сотрудничество, а 13 сентября состоится расширенная встреча в формате «БРИКС плюс» с участием стран-партнеров. По словам парламентария, отношения России и Индии продолжают развиваться сразу по нескольким направлениям. Очередная встреча лидеров должна подчеркнуть, что достигнутые ранее договоренности не остаются на бумаге, а последовательно реализуются.

«У нас идет постоянное взаимодействие. Взаимодействие идет и по всем позициям ШОС, БРИКС, все это реализуется во взаимовыгодных проектах, контактах. Поэтому эта встреча еще раз ярко будет подчеркивать те достигнутые долгосрочные наши договоренности, которые очень успешно реализуются», — сказал Чепа.

Парламентарий напомнил и о других международных площадках, где Москва и ее партнеры демонстрировали готовность продолжать сотрудничество, несмотря на внешнее давление. В частности, он отметил работу в рамках ШОС, а также результаты встреч на площадке БРИКС.

Фото: [ официальный сайт президента РФ ]

Таким образом, визит Путина в Индию становится для Москвы не началом отношений с Нью-Дели, а очередным этапом уже выстроенного взаимодействия. По словам Чепы, стороны последовательно подтверждают ранее достигнутые договоренности и расширяют практические контакты.

На этом фоне попытки Запада добиться ослабления российских связей с крупными международными партнерами сталкиваются с противоположной тенденцией. Москва продолжает поддерживать отношения с государствами, заинтересованными в экономическом и политическом сотрудничестве, а индийское направление остается одним из ключевых. Визит Путина, по сути, становится очередным подтверждением того, что российско-индийские договоренности продолжают работать, отметил депутат.

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