Кокорин рассказал, что «подубило» его талант нападающего

Кокорин заявил, что, когда начинал карьеру, у него не было минусов, он одинаково хорошо владел правой и левой ногой, обладал скоростью и выносливостью.

«Когда я пошел в большой футбол, меня начали гонять по разным позициям. Думаю, мне это в минус сыграло. Меня пытались переделать в полузащитника, заставить играть в подыгрыше, успевать обороняться. Это, может быть, подубило мой талант нападающего, так скажем», — сказал футболист.

34-летний Кокорин является капитаном клуба «Арис» из Лимасола. В России нападающий выступал за «Динамо», «Анжи», «Зенит», «Сочи» и «Спартак». Из московского клуба Кокорин перешел в «Фиорентину», но не смог закрепиться там и с 2022 года выступает за «Арис».

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