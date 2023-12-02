УЕФА не включил сборную России в число участников жеребьевки Лиги наций сезона 2024/25

Российские футбольные клубы, а также национальная и молодежные сборные России отстранены от участия в любых международных соревнованиях, проводимых под эгидой Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) в будущем сезоне 2024/25 годов.

Таким образом, участие россиян в жеребьевке Лиги наций, что пройдей в швейцарском Ньоне, не имеет смысла. Данная информация следует из специального релиза УЕФА, распространенного на сайте международной спортивной организации.

Напомним, 28 февраля 2022 года сразу после начала СВО на Украине УЕФА и ФИФА отстранили российскую сборную и клубы от участия в любых международных матчах. Из-за того, что россияне не смогли выйти на поле в прошлом розыгрыше Лиги наций, сборная России опустилась из дивизиона В в дивизион С.