УЕФА оштрафовал украинскую федерацию за расистское поведение болельщиков

Дисциплинарный комитет Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) оштрафовал Украинскую ассоциацию футбола за поведение болельщиков в матчах отборочного турнира Евро-2024 против Англии и Италии.

9 сентября украинская сборная добилась ничьей с Англией (1:1), а 12 сентября проиграла итальянцам (1:2).

В домашней игре с Англией, которая прошла в польском Вроцлаве, украинские болельщики вывешивали флаги с эмблемой нацбата «Азов» (признан в России террористической организацией и запрещен).

УЕФА выписал украинской федерации штраф в размере 33 тысяч евро – 20 тысяч за проявления расизма, 8 тысяч за блокирование общественных мест на стадионе, 5 тысяч за использование пиротехники.

В следующем матче, где Украина будет принимающей стороной, УАФ обязана будет ограничить количество болельщиков, а в следующем выездном матче доступ для украинских фанатов и вовсе будет закрыт.