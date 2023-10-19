УЕФА отменил матчи в Израиле

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) перенес из Израиля все матчи под своей эгидой до дальнейшего уведомления.

УЕФА убедился в том, что обеспечить безопасность участникам матчей в Израиле нереально.

Израильской футбольной ассоциации предлагается определить альтернативные стадионы в других странах, на которых будут выступать сборные команды Израиля. То же самое предстоит сделать израильским клубам, выступающим в еврокубках, – «Маккаби» из Тель-Авива и «Маккаби» из Хайфы.

Ранее УЕФА перенес на неопределенный срок матчи первой и молодежной сборных Израиля, которые должны были состояться в период с 12 по 17 октября.