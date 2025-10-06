УЕФА планирует кардинально изменить формат Лиги чемпионов

Издание отмечает, что окончательных решений еще не принято, но основные контуры нового формата уже сформулированы.

Предполагается, что в основном турнире будут играть те же 36 команд, что и сейчас, но они будут распределены на две группы. Первую составят 18 сильнейших по рейтингу команд.

Каждая команда проведет по восемь матчей с соперниками из своей группы. Восемь сильнейших клубов из первой группы напрямую выйдут в 1/8 финала. Механизм выхода команд в 1/16 финала еще обсуждается.

Также УЕФА планирует отказаться от продажи прав телеканалам, а организовать собственную стриминговую платформу. По мнению инициаторов реформы, это снизит стоимость трансляций для болельщиков, а клубы получат больше прибыли от телеправ.

