Уехавшая из России солистка «ВИА Гры» Грановская занялась экстрасенсорной деятельностью

Покинувшая Россию экс-солистка группы «ВИА Гра» Надежда Грановская кардинально изменила свою жизнь.

После начала спецоперации на Украине певица поселилась в Европе.

Грановская взяла фамилию мужа и теперь она Уржумцева.

У бывшей певицы открылись экстрасенсорные способности. Теперь она ведет стримы и записывает видеопрактики для своих последователей, раскрывая им секреты «божественного послания», сообщает телеграм-канал SHOT.

Своим подписчикам Уржумцева рассказывает о гештальтпсихологии, метафизике и квантовой среде. Причем делает это на русском языке.

Тем временем ее муж Михаил Уржумцев зарабатывает миллиарды. Он ведет бизнес в России и на Украине.

Ранее сообщалось о том, что экстрасенс Кашпировский обвинил целителя Коновалова в мошенничестве.