Уехавшая из России солистка «ВИА Гры» Грановская занялась экстрасенсорной деятельностью
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Покинувшая Россию экс-солистка группы «ВИА Гра» Надежда Грановская кардинально изменила свою жизнь.
После начала спецоперации на Украине певица поселилась в Европе.
Грановская взяла фамилию мужа и теперь она Уржумцева.
У бывшей певицы открылись экстрасенсорные способности. Теперь она ведет стримы и записывает видеопрактики для своих последователей, раскрывая им секреты «божественного послания», сообщает телеграм-канал SHOT.
Своим подписчикам Уржумцева рассказывает о гештальтпсихологии, метафизике и квантовой среде. Причем делает это на русском языке.
Тем временем ее муж Михаил Уржумцев зарабатывает миллиарды. Он ведет бизнес в России и на Украине.
Ранее сообщалось о том, что экстрасенс Кашпировский обвинил целителя Коновалова в мошенничестве.