Экстрасенс Кашпировский обвинил целителя Коновалова в мошенничестве

Экстрасенс Анатолий Кашпировский обвинил целителя Сергея Коновалова в мошенничестве. Об этом сообщил Telegram-канал SHOT.

По информации канала, за пятеро суток пребывания в Москве Коновалов заработал свыше 20 миллионов рублей.

Среди людей, близких к Кашпировскому, Коновалов был назван плагиатором. Представитель Кашпировского, Юрий Мамаев, заявил, что действия Коновалова нарушают как российские, так и международные законы.

Мамаев подчеркнул, что россияне, которые поверили Коновалову, нанесли себе вред, а не приблизились к исцелению. По его словам, теперь этих людей ждет психологическая зависимость от болезни и смерть.

Ранее сообщалось, что толпа женщин подрались на сеансе гипнотизера Кашпировского.