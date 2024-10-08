Экстрасенс Кашпировский обвинил целителя Коновалова в мошенничестве
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Экстрасенс Анатолий Кашпировский обвинил целителя Сергея Коновалова в мошенничестве. Об этом сообщил Telegram-канал SHOT.
По информации канала, за пятеро суток пребывания в Москве Коновалов заработал свыше 20 миллионов рублей.
Среди людей, близких к Кашпировскому, Коновалов был назван плагиатором. Представитель Кашпировского, Юрий Мамаев, заявил, что действия Коновалова нарушают как российские, так и международные законы.
Мамаев подчеркнул, что россияне, которые поверили Коновалову, нанесли себе вред, а не приблизились к исцелению. По его словам, теперь этих людей ждет психологическая зависимость от болезни и смерть.
Ранее сообщалось, что толпа женщин подрались на сеансе гипнотизера Кашпировского.