«Уфа» против СМИ: клуб защищает репутацию футболиста после пьяного дебоша

Скандальная история вокруг защитника Ильи Агапова, арендованного «Уфой» у ЦСКА, получила официальное продолжение. Футбольный клуб из Башкортостана выступил с заявлением, в котором назвал трактовку событий в СМИ неверной и порочащей репутацию как игрока, так и команды.

Напомним, накануне ряд телеграм-каналов сообщили, что минувшей ночью 25-летний футболист в состоянии алкогольного опьянения проник в здание детской музыкальной школы в Уфе. По информации источников, внутри спортсмен начал угрожать охраннице, которая вызвала Росгвардию. При задержании Агапов не смог вразумительно объяснить мотивы своего поступка и провел остаток ночи в отделении полиции.

В своем официальном заявлении «Уфа» подчеркнула, что осведомлена о произошедшем, но категорически не согласна с тем, как ситуацию преподносят медиа.

«Мы хотим заявить, что трактовка СМИ неверна и порочит репутацию как футболиста, так и клуба», — говорится в заявлении «Уфы».

В клубе также сообщили, что инициировали внутреннее расследование для выяснения всех обстоятельств. На данный момент команда, арендовавшая Агапова несколько недель назад, занимает 16-е место в турнирной таблице Первой лиги. В своем дебютном матче за уфимцев защитник отметился двумя желтыми карточками и удалением.