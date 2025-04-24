UFC может отобрать чемпионский пояс у Ислама Махачева

Это может произойти, если Махачев откажется от поединка с испано-грузинским бойцом Илией Топурией. По данным издания, промоушен решил сделать главным событием турнира UFC 317 в июне бой за титул чемпиона в легком весе.

На данный момент главным событием в карде заявлен поединок между Дрикусом Дю Плесси и Хамзатом Чимаевым. Однако, скорее всего, этот бой отменится из-за травмы южноафриканца.

Махачев заявлял, что не собирается биться с Топурией, так как хочет побороться за титул в полусреднем весе.

На данный момент 33-летний россиянин возглавляет рейтинг UFC вне зависимости от весовых категорий. В январе он в четвертый раз защитил титул чемпиона мира в легком весе в бою с бразильцем Ренато Мойкано.

Ранее футболист Артем Дзюба порассуждал о своих шансах в гипотетическом поединке с Исламом Махачевым.