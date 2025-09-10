Угальде совершил первые результативные действия в сезоне: отдал две голевых за Коста-Рику

В отборочном матче чемпионата мира с Гаити форвард сборной Коста-Рики отдал две голевые передачи — на первой и последней минутах матча. Встреча завершилась вничью — 3:3, причем команда Угальде вела после первого тайма 2:0, но затем пропустила три мяча подряд.

Также в этой отборочной группе играют команды Гондураса и Никарагуа. Прямую путевку на чемпионат мира получает победитель группы. После двух туров с четырьмя очками лидирует Гондурас, у Коста-Рики и Гаити по два балла, у Никарагуа — один.

Манфред Угальде в нынешнем сезоне сыграл в восьми матчах за «Спартак» в РПЛ и Кубке России, но результативными действиями не отметился.

Ранее сообщалось, что в межсезонье костариканским форвардом интересовался ЦСКА.