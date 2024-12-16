Уитни: победа США на ОИ-2026 не будет правомерной без России

Бывший хоккеист из США Райан Уитни высказал свою позицию о необходимости участия сборной России в Олимпийских играх 2026 года. Он обсудил это в подкасте Spittin Chiclets, отрывок которого можно найти на его странице в соцсетях.

Уитни отметил, что без российских спортсменов победа команды США на Олимпиаде будет не совсем правомерной. Он подчеркнул, что российские хоккеисты должны выступить на этом мероприятии.

«Посмотрите на потенциальный состав. Среди игроков такие звезды, как Панарин, Малкин, Кучеров, Капризов, Бучневич, Свечников, Овечкин, Барбашев, Ничушкин, Мичков, Наместников и Марченко. А если вы уже голову потеряли от этого списка, то вот и вратари: Василевский, Шестеркин и Бобровский?» — сказал Уитни.

Зимняя Олимпиада 2026 года состоится в итальянских городах Милан и Кортина-д'Ампеццо.

Ранее сообщалось, что российским федерациям водных видов спорта запрещено размещать результаты выступлений россиян на чемпионате мира по плаванию на короткой воде в Будапеште на своих платформах.