Уколы, точечки и полный восторг: Агата Муцениеце показала лицо без фильтров сразу после омолаживающей процедуры

Агата Муцениеце, недавно ставшая мамой, решила не скрывать от поклонников подробности своей бьюти-рутины. В личном блоге актриса опубликовала видео, на котором предстала без макияжа и обработки кадра — спустя всего несколько часов после визита к косметологу, сообщает Super.

На свежем видео на лице Муцениеце заметны небольшие точечки — следы от уколов. Сама артистка осталась довольна результатом.

«Я специально снимаю свое лицо без фильтров, чтобы вы увидели его на следующее утро после процедуры. Вот у нас есть небольшие точечки, оставшиеся после укольчиков. И больше ничего! Ну, посмотрим на эффект. Мне вообще кажется, что я выгляжу потрясающе!», — отметила актриса.

Сейчас Агата не только уделяет внимание лицу, но и активно возвращает форму после рождения дочери от российского аккордеониста Петра Дранги.

В начале марта Муцениеце признавалась, что пока не может сбросить последние шесть лишних килограммов, и время от времени делилась видео тренировок. Поклонники поддерживают звезду: многие отмечают, что ее открытость в вопросах красоты и тела заслуживает уважения.

Ранее российский актер и комик Михаил Галустян впервые после развода вышел в свет с новой пассией.