Украина обратилась в ФИФА из-за показа карты страны без Крыма

Украинская ассоциация футбола (УАФ) выразила обеспокоенность из-за трансляции жеребьевки европейской квалификации ЧМ. В организации обратили внимание на карту, где Крым не включили в состав Незалежной.

Украина обратилась из-за истории с картой в ФИФА и УЕФА. Ассоциации не понравилось, что в трансляции, где отмечали выбывшие по политическим причина команды, показали «неправильную» по мнению украинской стороны карту.

«Обращаемся к вам, чтобы выразить нашу глубокую обеспокоенность относительно продемонстрированной 13 декабря 2024 года во время телевизионной трансляции церемонии жеребьевки европейского отбора к чемпионату мира по футболу 2026 года инфографической карты Европы», — сообщается в жалобе УАФ.

Украинская ассоциация направила жалобу на адрес генсекретарей ФИФА и УЕФА.

Напомним, что УАФ с прошлого года требует от международных спортивных организаций исключить Российский футбольный союз из числа членов УЕФА и ФИФА. Все из-за участия крымских клубов в матчах.

Ранее сообщалось, что ФИФА отклонила запрос Палестины об исключении команд Израиля из турниров.