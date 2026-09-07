Украина ограничила доступ к десяткам YouTube-каналов российских певцов

Центр противодействия дезинформации при Совете национальной безопасности и обороны Украины объявил о блокировке 31 канала на YouTube, передает MK.RU . Под запрет попали страницы известных российских исполнителей и деятелей искусства — от Филиппа Киркорова до Анны Нетребко. Ограничения введены на всей территории страны.

Украинские власти продолжили практику ограничения доступа к российскому культурному контенту. В понедельник Центр противодействия дезинформации при СНБО опубликовал список из 31 заблокированного YouTube-канала.

В перечне — страницы Филиппа Киркорова, Григория Лепса, Сергея Лазарева, Валерии, Ларисы Долиной, Ирины Аллегровой, групп «Пелагея», Дениса Майданова и Юлии Чичериной. Также ограничения коснулись оперных певиц Анны Нетребко и Василия Герелло.

Это не первый случай ограничения доступа к российскому контенту на украинском сегменте платформы. В августе сообщалось, что YouTube закрыл доступ к трем версиям канала мультсериала «Маша и Медведь» (на английском, украинском и русском языках) для пользователей на территории Украины.