Любимый пляж россиян в Таиланде захватили ядовитые физалии

Один из самых популярных пляжей Пхукета у россиян — Патонг — оказался под угрозой. Местная спасательная служба в соцсетях предупредила о массовом появлении колоний ядовитых полипов физалии, известных как «португальские кораблики».

На пляже Патонг, куда ежегодно съезжаются тысячи российских отдыхающих, зафиксированы колонии опасных полипов. Физалии, напоминающие яркие воздушные шары с длинными щупальцами, выбросило на берег и в прибрежные воды.

Спасательная служба предупреждает: прикосновение к «португальским корабликам» вызывает сильную боль, волдыри, тошноту и воспаление лимфоузлов. В случае множественных ожогов токсин может спровоцировать смертельный шок.

Первая помощь при контакте — промывание пораженного места уксусным раствором или морской водой. Пресная вода, напротив, противопоказана — она усиливает действие яда.

Физалии передвигаются по волнам и питаются планктоном. Их щупальца содержат токсин, предназначенный для защиты от хищников, но для человека он не менее опасен. Отдыхающим советуют держаться подальше от ярких полипов и при любых симптомах сразу звать спасателя.