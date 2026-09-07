Городской округ Пушкинский практически полностью перешел на собственное содержание территорий

Городской округ Пушкинский практически полностью отказался от привлечения подрядчиков для уборки улиц и дворов. Глава муниципалитета Максим Красноцветов на совещании с губернатором Андреем Воробьевым доложил, что теперь содержание территорий ведут силами муниципальных учреждений — это позволяет оперативно реагировать на проблемы. Одновременно в округе модернизируют контейнерные площадки и готовят системы водоснабжения к зиме.

Совещание в правительстве Московской области 7 сентября прошло с акцентом на коммунальную повестку. Максим Красноцветов отчитался: в округе задействовано около 290 единиц техники, которые обслуживают 535 дворовых территорий и 32 общественных пространства. Переход на работу без посредников, по словам главы, дает преимущество в скорости — проблемные точки выявляют и устраняют без бюрократических проволочек.



Особое внимание — контейнерным площадкам. Их в Городском округе Пушкинский насчитывается порядка 2 400. В этом году модернизировали 18, еще 4 в процессе обновления.



Параллельно коммунальщики готовят инфраструктуру к осенне-зимнему периоду. Идет замена задвижек, промывка резервуаров чистой воды, монтаж частотно-регулируемых приводов. В муниципальной программе заложены средства на аварийный запас оборудования для МУП «ПКС». Кроме того, округ получил от региональных министерств 15 единиц спецтехники — вся она уже вышла на линии.