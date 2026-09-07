Более 2,5 тыс. человек приняли участие в Суперфинале Кубка Сергея Карякина в Подмосковье. Об этом сообщает Министерство физической культуры и спорта Московской области.

«Сергею огромное спасибо, всем победителям — поздравления. Всем, кто сегодня без наград, желаю удачи и роста. Шахматы — это не просто спорт, это развитие, это мышление, это движение вперед. Желаю всем удачи», — сказал глава министерства Дмитрий Абаренов.

Соревнования прошли в музее-усадьбе «Архангельское». За победу в них боролись сильнейшие юные шахматисты региона, победители и призеры региональных этапов, а также участники суперфинала прошлого года и Первенства Подмосковья текущего года. Турнир провели в пяти возрастных категориях.

«Сегодня получился замечательный праздник. Спасибо большое организаторам, нашим партнерам, Министерству спорта Московской области, губернатору Андрею Юрьевичу Воробьеву, всем, кто нас поддерживает. Ну и всем любителям шахмат, кто сегодня приехал», — сказал многократный чемпион мира по шахматам, гроссмейстер Сергей Карякин.

В рамках соревнований также были организованы мастер-классы и лекции, кинопоказы и викторины. Кроме того, прошли дополнительные турниры среди ветеранов, бойцов СВО, детдомов и школ-интернатов.

Ранее сообщалось, что губернатор Подмосковья Андрей Воробьев осмотрел спортивную базу «Лесная опушка» в Серпухове.