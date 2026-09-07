Прокуратура Раменского взяла на контроль установление обстоятельств аварии с участием автобуса
В Раменском установят обстоятельства ДТП с пятью пострадавшими
Фото: [Прокуратура МО]
Раменская городская прокуратура взяла на контроль установление обстоятельств ДТП с участием автобуса. Авария произошла днем 7 сентября, сообщает прокуратура Московской области.
По предварительной информации, на улице Михалевича водитель легкового автомобиля выезжал с прилегающей территории и не уступил дорогу автобусу, который двигался по главной. В результате транспортные средства столкнулись.
В ДТП пострадали пять человек, включая водителя легкового автомобиля и четырех пассажиров автобуса. Всем была оказана медицинская помощь.