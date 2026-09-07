Дожди разбудили леса: Подмосковье ожидает второй грибной бум

Сентябрьские дожди могут подарить подмосковным грибникам еще один шанс. Миколог, кандидат биологических наук Никита Комиссаров (МГУ) рассказал REGIONS , почему после осадков и перепадов температуры в лесах возможна вторая волна плодоношения. Однако точный прогноз урожая зависит от множества факторов — от влажности почвы до конкретных температурных сценариев.

Лес после дождей способен ожить, но одного обилия влаги мало. Как пояснил миколог Никита Комиссаров, ключевую роль играет смена погоды. Если за дождливым периодом последует похолодание, а затем — резкое потепление, это может запустить новую волну роста плодовых тел.

«При высокой влажности после дождей, последующем похолодании и резком потеплении можно ожидать второй волны плодоношения грибов», — отметил Комиссаров.

Нынешние условия складываются благоприятно: почва и подстилка насыщены влагой, а прогнозируемые температурные качели только добавят стимула для грибов. Однако точное количество урожая заранее не предсказать — оно зависит от конкретных показателей в каждом лесном массиве. Тем не менее, по словам эксперта, шансы на грибной бум в сентябре довольно высоки.