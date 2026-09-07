Бактерии живут там неделями: названы самые грязные поверхности и предметы кухни

Кухня считается одной из самых чистых зон в доме, но микробы селятся там, где их меньше всего ждут. Врач-терапевт Красногорской больницы Виктория Волкова рассказала REGIONS , какие поверхности становятся рассадниками инфекции, почему холодильник не гарантирует безопасность и как привычка оставлять еду при комнатной температуре повышает риск отравления.

Кухонная губка, разделочная доска, ручка холодильника и рабочая поверхность могут выглядеть безупречно, но это не гарантия чистоты. По словам врача, на них нередко обнаруживаются кишечные бактерии и возбудители пищевых инфекций — сальмонелла и листерия. Особенно активно они размножаются во влажных и теплых местах с остатками пищи.

«Некоторые бактерии способны сохраняться на поверхностях от нескольких дней до недель, а в отдельных условиях и дольше. Важно понимать: внешний вид поверхности не говорит о ее микробиологической безопасности», — предупредила Волкова.

Холодильник — еще одна зона риска. Низкая температура замедляет размножение микроорганизмов, но не уничтожает их. Листерия, например, способна переживать охлаждение. Если холодильник переполнен, температура недостаточно низкая или готовые блюда лежат слишком долго, риск возрастает.

Отдельная проблема — соседство продуктов. Сырое мясо или птица над готовыми блюдами могут стать источником перекрестного загрязнения через выделяющийся сок.

Привычка оставлять кастрюлю на несколько часов при комнатной температуре тоже опасна. За это время количество бактерий значительно увеличивается, и последующее охлаждение уже не сделает пищу безопасной. Врач советует соблюдать правила хранения, разделять сырые и готовые продукты и регулярно мыть кухонные поверхности.