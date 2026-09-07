Июльское тепло накроет столицу и Подмосковье в сентябре

Жителям Центральной России не стоит готовиться к ранней осени — после короткого похолодания Мособласть накроет волна тепла. Ведущий специалист Центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец сообщил REGIONS , что в середине недели воздух в Москве может прогреться до +26 °C, а средняя температура сентября окажется выше климатической нормы.

Осень в этом году взяла паузу. Как рассказал синоптик Евгений Тишковец, серьезного похолодания до конца месяца не ожидается. Несмотря на отдельные прохладные дни, сентябрь в целом будет теплее обычного благодаря устойчивому западно-восточному переносу воздушных масс.

Так, по прогнозу, во вторник осадков станет меньше, термометры покажут +13…+16 °C. В середине недели в регион придет антициклон с сухой и ясной погодой — днем ожидается +19…+22 °C.

Самый жаркий день прогнозируется в четверг, 10 сентября. В столицу поступит субтропический воздух, и столбики термометров поднимутся до +23…+26 °C — такие показатели скорее характерны для июля, а не для первого осеннего месяца.

В пятницу через регион пройдет холодный фронт с дождями, но сильного похолодания он не принесет. В выходные днем температура составит около +16…+19 °C. Заморозков и смешанных осадков в ближайшее время не предвидится.

Тем временем эксперт Азамат Кунафин напомнил, что комары в Московском регионе сохраняют активность до октября. При температуре ниже +10 °C насекомые впадают в оцепенение, а первые заморозки уничтожают взрослых особей. Яйца и личинки при этом способны перезимовать в иле или подо льдом.