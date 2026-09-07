Скидки для пожилых: где пенсионеры смогут платить меньше в сентябре и октябре

Осенью пенсионеры смогут воспользоваться сезонными скидками, которые не действовали в летние месяцы. Финансовый эксперт Роман Калинкин рассказал в беседе с REGIONS , где пожилым людям можно заплатить меньше — от железнодорожных билетов до товаров в магазинах. Главное — знать условия акций и иметь при себе нужные документы.

С сентября для пенсионеров открываются новые возможности для экономии. Одна из них — скидка 10% на железнодорожные билеты в купейные вагоны для пассажиров старше 60 лет. В летние месяцы этот тариф не действует, поэтому воспользоваться им можно именно сейчас. Как отметил эксперт Роман Калинкин, при дорогих маршрутах даже 10% превращаются в заметную сумму. Кроме того, у РЖД действует специальный тариф Senior — его условия зависят от конкретного поезда и периода низкого спроса, поэтому перед покупкой стоит сравнить все доступные варианты.

Осенью пенсионеры могут рассчитывать и на временные скидки в магазинах. Чаще всего они распространяются на товары для дома, одежду, обувь, продукты и сезонные категории. Размер скидки обычно составляет от 5% до 20%, но условия зависят от конкретной сети.

Магазины часто привязывают акции к определенным дням недели или часам — например, только по вторникам или в первой половине дня. Также важно знать, как именно получить скидку. В одних точках требуют пенсионное удостоверение, в других — карту лояльности, в некоторых достаточно паспорта. Эксперт советует перед походом в магазин уточнить три вещи: какие документы принимают, нужна ли карта и в какие часы действует предложение. Если для участия требуется карта, оформить ее лучше заранее. Главное — не полагаться только на надпись «скидка пенсионерам», а проверять сроки и ограничения по товарам.