В Москве начался суд над одной из самых жестоких ОПГ России

В Москве начался суд над одной из самых жестоких организованных преступных группировок 90-х — бандой Диспетчера. На скамье подсудимых восемь человек. Им инкриминируют серию убийств, вымогательства и рэкет. Сфера влияния преступников была столь обширна, что жертвой их махинаций стал даже российский партнер Билла Гейтса. Об этом пишет РЕН ТВ .

В столичном суде стартовал процесс по делу ОПГ, которая почти 35 лет держала в страхе коммерсантов и конкурентов. Лидер группировки Евгений Стерлядкин, известный в криминальных кругах как Диспетчер, предстал перед правосудием в эпатажном образе — ярко-зеленая куртка, красные штаны и кепка с филигранью.

На счету банды — шесть доказанных убийств, одно покушение и систематические поборы с предпринимателей. Среди пострадавших — руководитель крупной компьютерной компании «Вист», который был лично знаком с Биллом Гейтсом. Он перестал платить вымогателям и был застрелен у собственного дома.

Следствию помог бывший юрист группировки — он предупредил преступников о своем решении сотрудничать с правоохранителями и выдал внутреннюю структуру банды. Именно благодаря его показаниям удалось раскрыть механизм работы ОПГ.

Особое место в деле занимает убийство лидера Ореховских Николая Ветошкина по прозвищу Ветоха — конфликт между группировками закончился его гибелью по приказу Стерлядкина.

Сборы банды проходили в кафе «Даяна» в центре южного округа Москвы. Там планировали убийства и встречались с осведомителями. При обысках у фигурантов изъяли арсенал оружия. Подсудимые свою вину не признают, на допросах уверяют, что вели мирную жизнь и никого не убивали.