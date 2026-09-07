Осенний стресс у собак в Подмосковье: кинолог дала инструкцию по спасению от побега и испуга питомца

С наступлением осени в Павлово-Посадском округе участились случаи побегов собак из-за громких звуков — ремонтных работ, выхлопов и пиротехники. Кинолог Елена Власова объяснила в беседе с REGIONS , почему питомцы в панике вырываются даже из плотно затянутых шлеек, и дала инструкцию, как успокоить животное и не допустить трагедии.

Осень приносит не только листопад, но и сезон громких хлопков. Собаки, услышав резкий звук, впадают в панику и могут вырваться из ошейника или шлейки, убежать в неизвестном направлении или выскочить под колеса автомобиля. В ветеринарные службы Павловского Посада такие сигналы поступают регулярно.

Кинолог Елена Власова предупреждает: главная ошибка владельцев — надежда на случай. В состоянии страха у животного происходит мощный выброс адреналина. Даже плотно затянутая амуниция не всегда выдерживает рывок. Эксперт советует перед каждой прогулкой проверять карабины, а вместо рулетки использовать обычный прочный поводок — он обеспечивает лучший контроль.

Если испуг уже произошел, важно сохранять спокойствие. Собаки считывают эмоции хозяина, поэтому голос должен быть ровным и уверенным. Нельзя заставлять питомца приближаться к источнику шума или выполнять команды — в стрессе обучение не воспринимается. Лучше дать возможность укрыться: дома это может быть угол дивана, накрытый пледом. Если собака ищет поддержки, мягко погладить по груди или бокам, но не зажимать и не обнимать насильно — это лишь усиливает панику.

Дома стоит закрыть окна, зашторить гардины и включить спокойную музыку, белый шум или звук воды. Когда пик страха спадет, можно переключить внимание на простое действие — «понюхай» или «дай лапу». Угощать лакомством в момент самой паники не рекомендуется.

Что категорически нельзя: ругать питомца за дрожь или скуление, брать на руки насильно и давать успокоительные без назначения ветеринара. Многие препараты лишь блокируют движения, не снимая внутренний стресс. Бережное отношение и внимательность на прогулках помогут сохранить здоровье и безопасность четвероногого друга.