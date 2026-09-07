Китай охватил затяжной пессимизм

Китайские социальные сети захлестнула волна уныния — The New York Times проанализировала настроения в стране и обнаружила затяжной пессимизм, вызванный обвалом рынка недвижимости, падением зарплат и страхом перед будущим, который охватил миллионы людей. Об этом сообщил The New York Times.

Американское издание изучило посты на китайских платформах и пришло к выводу, что общество переживает тяжелый кризис ожиданий. Китайцы массово жалуются на мизерные оклады, нестабильность работы и обесценивание единственного актива — жилья. Рынок недвижимости, долгие годы бывший драйвером роста, рухнул, и многие семьи лишились накоплений.

Официальная статистика лишь подтверждает тревогу. В июле безработица среди молодежи достигла 17,9%. Более 200 млн. человек — свыше четверти работающего населения — заняты в гибкой занятости, по сути, во фрилансе без социальных гарантий. На этом фоне молодые китайцы перестали спешить создавать семьи и заводить детей, что создает долгосрочные демографические риски для страны.



Ранее стало известно, что китаянки спасаются зонтами и масками от света, который старит их за месяц.