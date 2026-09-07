Международная выставка текстильной и легкой промышленности «ИНТЕРТКАНЬ» пройдет в Москве

Международная выставка текстильной и легкой промышленности «ИНТЕРТКАНЬ — 2026. Осень» пройдет в Москве с 29 сентября по 1 октября. Об этом сообщает Департамент легкой промышленности и лесопромышленного комплекса Минпромторга России.

Местом проведения выставки станет МВЦ «Крокус Экспо». В экспозиции примут участие более 300 компаний и брендов из 8 стран.

На мероприятии можно будет ознакомиться с новейшими российскими и зарубежными технологическими разработками, образцами текстильных материалов и готовой продукции самых различных назначений.

Деловая программа мероприятия традиционно обеспечит эффективное взаимодействие предпринимательского сообщества, общественных институтов и органов государственной власти, способствуя выработке консолидированных решений по ключевым вопросам отрасли.

Посещение выставки и мероприятий деловой программы бесплатно, при условии обязательной регистрации. Подробная информация и регистрация доступны здесь.