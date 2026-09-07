В Москве загорелся автобус с детьми внутри

В Щербинке на трассе между СНТ «Десна» и поселком Ерино загорелся рейсовый автобус. В салоне в момент возгорания находились около 40 человек, примерно половина из них — дети. Об этом пишет «Газета.ру» со ссылкой на тг-канал «Моя Москва».

ЧП произошло на дороге в Щербинке, где загорелся рейсовый автобус. Очевидцы сообщили, что внутри были взрослые и дети — всего около 40 человек. Всех удалось оперативно эвакуировать.

Водитель и пассажиры покинули салон до того, как пламя охватило машину. Информации о госпитализациях не поступало, по предварительным сведениям никто не пострадал.

На месте работают экстренные службы, обстоятельства возгорания устанавливаются.

Ранее подобный инцидент случился в Коми: утром в Усть-Вымском районе автобус съехал с дороги и опрокинулся. Пять пассажиров получили ушибы и сотрясения, от госпитализации отказались. Причины ДТП выясняют сотрудники Госавтоинспекции.