Российские расчеты беспилотников нанесли удар по железнодорожным составам противника в Днепропетровской области — новейшие «Герани-4 Сикер» поразили поезда с военными грузами и иностранными БПЛА, нарушив логистику ВСУ. Об этом сообщает Lenta.ru.

Минобороны России официально сообщило о применении новейших дронов-камикадзе «Герань-4 Сикер» против украинской железнодорожной инфраструктуры. Целью удара стали составы в районе пункта Вишневое Днепропетровской области, которые использовались для доставки вооружений, включая беспилотники иностранного производства и комплектующие к ним.

В военном ведомстве подчеркнули, что подобные атаки на железнодорожные пути и локомотивы систематически нарушают транспортную логистику ВСУ, лишая противника возможности оперативно перебрасывать резервы и боеприпасы к линии фронта.



Ранее удар по Киевскому аэропорту перекрыл воздушную логистику ВСУ.