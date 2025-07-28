Украинская саблистка Комащук отказалась фотографироваться с россиянкой Егорян

Саблистка из сборной Украины Алина Комащук не стала фотографироваться с россиянкой Яной Егорян на церемонии награждения после соревнований по фехтованию на чемпионате мира, который проходит в Тбилиси. Информация об этом опубликована на сайте Международной федерации фехтования (FIE).

Во время церемонии награждения произошёл инцидент. После того как были вручены награды чемпионке мира Егорян, а также занявшим второе и третье места польке Зузанне Цесляр, Комащук и китаянке Пань Цимяо, украинка покинула пьедестал.

Остальные фехтовальщицы продемонстрировали спортивный дух и с радостью сфотографировались вместе.

27 июля на мировом первенстве по фехтованию представительница России завоевала золотую медаль. В финальном поединке она одержала верх над спортсменкой из Польши Зузанной Цесляр. Итог встречи — 15:11 в пользу россиянки. Таким образом, россиянка стала трехкратной победительницей ЧМ по фехтованию.