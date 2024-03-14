Украинская теннисистка Костюк отказалась пожать руку россиянке после победы

Очередной случай неспортивного поведения продемонстрировали спортсмены из Украины, показав всему миру, что спорт для них явно не вне политики.

Как пишет РБК, на сей раз отличилась украинская теннисистка Марта Костюк. В ходе выступления на турнире WTA-1000 в Индиан-Уэллсе она одержала победу над представительницей России Анастасией Потаповой. Однако после матча нарушила регламент и отказалась пожать руку сопернице из-за политических соображений.

«После матча соперницы не пожали руки из-за отказа украинки Марты Костюк», — говорится в материале.

Впрочем, такое поведение Костюк было вполне предсказуемым. Ранее украинка неоднократно призывала исключить россиян из турнира.

К слову, в начале года на юниорском турнире Australian Open украинка Елизавета Котляр повела себя достойно спортсмену и пожала руку россиянке Владиславе Минчевой. Обмен рукопожатиями вызвал тогда на Украине широкий резонанс. Девушке и ее родителям пришлось поневоле извиняться. В России же поступок украинской теннисистки назвали проявлением личной смелости.