Украинская тяжелоатлетка отказалась фотографироваться с россиянкой на пьедестале

Украинка Дадерко отказалась от фото с россиянкой Павлович на пьедестале почета
На юниорском чемпионате Европы по тяжелой атлетике в Албании украинская спортсменка Алина Дадерко отказалась от совместного фото с россиянкой Полиной Павлович на пьедестале. Об этом информирует ТАСС.
В весовой категории до 63 кг третье место заняла Павлович, серебряным призером стала Дадерко, а золото завоевала албанская спортсменка Экиледа Царья.
После того как прозвучал гимн Украины, Дадерко покинула пьедестал и отказалась участвовать в совместной фотосессии с победителями.
С 26 октября по 3 ноября в албанском городе Дуррес проходит чемпионат Европы. Российские спортсмены участвуют в соревнованиях под эгидой Международной федерации тяжелой атлетики (IWF), но без национальной символики.
