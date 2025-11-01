Украинская тяжелоатлетка отказалась фотографироваться с россиянкой на пьедестале

На юниорском чемпионате Европы по тяжелой атлетике в Албании украинская спортсменка Алина Дадерко отказалась от совместного фото с россиянкой Полиной Павлович на пьедестале. Об этом информирует ТАСС .

В весовой категории до 63 кг третье место заняла Павлович, серебряным призером стала Дадерко, а золото завоевала албанская спортсменка Экиледа Царья.

После того как прозвучал гимн Украины, Дадерко покинула пьедестал и отказалась участвовать в совместной фотосессии с победителями.

С 26 октября по 3 ноября в албанском городе Дуррес проходит чемпионат Европы. Российские спортсмены участвуют в соревнованиях под эгидой Международной федерации тяжелой атлетики (IWF), но без национальной символики.

Ранее российский гимнаст Даниел Маринов пожаловался на предвзятое судейство на чемпионате мира в Джакарте.