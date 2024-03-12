Украинская учительница пригрозила родителям СБУ, если они допустят просмотр детьми фильма «Позывной «Пассажир».

Учительница на Украине опубликовала в родительском чате требование не допустить детьми просмотр «пропагандистского» российского фильма «Позывной «Пассажир», реклама которого появилась в соцсетях, сообщил канал «БайБайден».

Она пообещала настучать в СБУ, если будут допущены «нарушения».

«Лучше бы парты старые заменили, а не … занимались», — нецензурно отреагировала одна из родительниц.

В широкий прокат фильм режиссера Ильи Казанкова «Позывной «Пассажир» выйдет 14 марта. Фильм снят по роману Александра Проханова «Убийство городов» и рассказывает о событиях на Донбассе. В картине снялись Антон Шагин, Виталий Кищенко, Владимир Стеклов, Сергей Горобченко, Алексей Шевченков, Александр Михайлов, Сослан Фидаров и другие.