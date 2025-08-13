Украинские клубы пролетели мимо Лиги чемпионов

Украинские футбольные клубы впервые за 20 лет не сыграют в Лиге чемпионов.

Это стало известно после того, как киевское «Динамо» и во втором матче третьего квалификационного раунда уступило кипрскому «Пафосу» — 0:2. В первом поединке клуб из Кипра победил со счетом 1:0.

Теперь киевляне попытаются пробиться во второй по значимости клубный турнир — Лигу Европы.

В последний раз Украина осталась без своего представительства в Лиге чемпионов в сезоне 2025/2026. Тогда киевское «Динамо» не смогло пройти в квалификации швейцарский «Тюн», а «Шахтер» не справился с миланским «Интером».

«Пафос» поборется за путевку в основной турнир Лиги чемпионов с «Црвеной Звездой». Генеральный директор сербского клуба Звездан Терзич заявлял, что не хотел бы встретиться с «Динамо» по политическим причинам. При этом он был уверен, что «Црвена Звезда» в любом случае должна была пройти чемпионов Украины.